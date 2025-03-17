У Франківську презентували документальний фільм про війну. ФОТО

Франківці мали змогу побачити війну очима оборонців. У місті презентували документальний фільм “Любарт 2024”.

Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

“Ця стрічка про боротьбу, перемоги і втрати 5-го батальйону “Любарт» 12-ї бригади “Азов” Про війну в житті та життя на війні.

Дякую Олександру Аронцю та усім, хто працював над створенням фільму. І дякую учням та студентам, які прийшли сьогодні. Адже бачимо, наскільки важливе і потрібне зараз військово-патріотичне виховання”, – йдеться у дописі мера.