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Показ документального фільму "Любарт 2024" в кінотеатрі.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську презентували документальний фільм про війну. ФОТО

Автор: Lilia
17/03/2025 12:30
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Азов
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ДІМ РІА
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Франківці мали змогу побачити війну очима оборонців. У місті презентували документальний фільм “Любарт 2024”.

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Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

“Ця стрічка про боротьбу, перемоги і втрати 5-го батальйону “Любарт» 12-ї бригади “Азов” Про війну в житті та життя на війні.

Дякую Олександру Аронцю та усім, хто працював над створенням фільму. І дякую учням та студентам, які прийшли сьогодні. Адже бачимо, наскільки важливе і потрібне зараз військово-патріотичне виховання”, – йдеться у дописі мера.

Глядачі в залі слухають презентацію.
Група молодих людей сидять у кінотеатрі.
Глядачі в кінозалі дивляться фільм.
Сцена з документального фільму про підрозділ Азов.
Аерознімок сільської місцевості зі ставком та садами.
Військові поруч з мінометом на полігоні.
Солдат з кулеметом у лісі
Нашивка на рукаві: Любарт, Amat Victoria Curam.
Військові на тренуванні з автоматами в полі.
Військовий тренувальний полігон на екрані
Два військових у камуфляжі на фоні стіни.
Військові і цивільний на сцені презентації
Афіша документального фільму Любарта 2024 на екрані.