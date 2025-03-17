У Івано-Франківську триває акція “Посади дерево в пам’ять воїна”

Під час сьогоднішнього брифінгу заступник директора Департаменту благоустрою Ігор Сенчук розповів про акцію «Посади дерево в памʼять воїна», інформує Правда.іф.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
У 2025 році садитимуть такі породи дерев і кущів, як липи, ясени, клени, сливи Пісарді, ялини, гібіскуси, форзицвї, ялівець.
Дерева і кущі можна садити:
-на прибудинкових територіях;
-в парках та скверах (за погодженням з балансоутримувачем( на території навчальних закладів.
“Учасники акції зобов’язані посадити дерева, забезпечити їхній полив та зробити фотозвіт про висадку”, – каже Ігор Сенчук.
За отриманням саджанців можна звертатися у Департамент благоустрою міської ради – вул. Незалежності, 7 (2 поверх).
Телефон: 0342 552442.