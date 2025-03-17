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Дерево з синьо-жовтою стрічкою, зелений фон
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Івано-Франківську триває акція “Посади дерево в пам’ять воїна”

Автор: Lilia
17/03/2025 11:59
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Під час сьогоднішнього брифінгу заступник директора Департаменту благоустрою Ігор Сенчук  розповів про акцію «Посади дерево в памʼять воїна», інформує Правда.іф.

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У 2025 році садитимуть такі породи дерев і кущів, як липи, ясени, клени, сливи Пісарді, ялини, гібіскуси, форзицвї, ялівець.

Дерева і кущі можна садити:

-на прибудинкових територіях;

-в парках та скверах (за погодженням з балансоутримувачем( на території навчальних закладів.

“Учасники акції зобов’язані посадити дерева, забезпечити їхній полив та зробити фотозвіт про висадку”, – каже Ігор Сенчук.

За отриманням саджанців можна звертатися у Департамент благоустрою міської ради – вул. Незалежності, 7 (2 поверх).

Телефон: 0342 552442.