У будинках Франківська, де проживають Захисники України, замінять вікна на сходових 

Сьогодні, під час брифінгу, заступник міського голови Івано-Франківська та директор Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак розповів про програму заміни вікон для родин військових, інформує Правда.іф.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

У Івано-Франківську діє програма заміни вікон на сходових клітках у під’їздах, де проживають особи з числа Захисників України і члени сімей загиблих та зниклих безвісти.

Для того, аби заміна вікон відбулася, потрібно подати до ЦНАПу пакет документів:

-заяву встановленого зразка;

-копію документа, що підтверджує статус особи, яка має право на заміну;

-оформлений належним чином протокол зборів мешканців під’їзду про підтримку ініціативи із заміни вікон на сходовій клітці під’їзду;

-опис актуального стану вікон під’їзду з фотофіксацієюпогодження Відділу охорони культурної спадщини Івано-Франківської міської ради (якщо будинок є пам’яткою архітекрури(.

“Оскільки заявок буде багато, ми визначили пріоритетність черговості виконання робіт. В першу чергу – це наявність у під’їзді членів сімей загиблих та зниклих безвісти. Далі – наявність у під’їзді особи з інвалідністю внаслідок війни з числа Захисників. До уваги братимуть черговість подання заявки, технічний стан вікон та кількість осіб, що належать до визначених категорій”, – каже Михайло Смушак.

Фінансування робіт із заміни вікон повністю здійснюється з бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади.