ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Електронний термометр з температурою 38.75°C
Диван на коліщатках в темній вітальні

Захворіло за тиждень понад сім тисяч людей: епідситуація на Івано-Франківщині

Автор: Lilia
17/03/2025 11:09
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Акція Blago: оплата частинами до трьох років
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Минулого тижня на Прикарпатті на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло понад 7 тисяч осіб. Це на 24,7% перевищує епідемічний поріг.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланнням на Руслана Савчука.

За даними оперативної інформації з початку епідсезону 2024-2025рр. в області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 153625 осіб, в тому числі 92131 дитина до 18 років (60,0%).Руслан Савчу

Впродовж 11 тижня 2025 року в області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 7163 особи, в тому числі 3415 дітей до 18 років, що становить 47,7%.

Госпіталізовано протягом 11 тижня всього – 217 осіб (3,0% від загальної кількості захворілих), з них 117 дітей до 18 років (53,9%). У тому числі із COVID-19 госпіталізовано 68 осіб, із них 22 дітей, що становить 32,4%.

З початку епідсезону 2024-2025рр. проти грипу в області проведено 4162 щеплення, в тому числі групи медичного ризику –715 осіб, епідризику – 1721 особа, інші – 1726 осіб.

З початку епідсезону 2024-2025рр. зареєстровано 10 летальних випадків, із них 8 випадків від COVID-19 та 2 випадки грипу.

Статистика захворюваності на грип в Івано-Франківську.