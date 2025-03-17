Захворіло за тиждень понад сім тисяч людей: епідситуація на Івано-Франківщині

Минулого тижня на Прикарпатті на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло понад 7 тисяч осіб. Це на 24,7% перевищує епідемічний поріг.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланнням на Руслана Савчука.

За даними оперативної інформації з початку епідсезону 2024-2025рр. в області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 153625 осіб, в тому числі 92131 дитина до 18 років (60,0%).Руслан Савчу

Впродовж 11 тижня 2025 року в області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 7163 особи, в тому числі 3415 дітей до 18 років, що становить 47,7%.

Госпіталізовано протягом 11 тижня всього – 217 осіб (3,0% від загальної кількості захворілих), з них 117 дітей до 18 років (53,9%). У тому числі із COVID-19 госпіталізовано 68 осіб, із них 22 дітей, що становить 32,4%.

З початку епідсезону 2024-2025рр. проти грипу в області проведено 4162 щеплення, в тому числі групи медичного ризику –715 осіб, епідризику – 1721 особа, інші – 1726 осіб.

З початку епідсезону 2024-2025рр. зареєстровано 10 летальних випадків, із них 8 випадків від COVID-19 та 2 випадки грипу.