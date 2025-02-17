У Франківську затримали чоловіка, який стрибав по автомобілях. ВІДЕО

В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка, який стрибав по автомобілях.

На вулицях Івано-Франківська місцеві мешканці стали свідками надзвичайної події, коли невідомий чоловік почав демонструвати неадекватні дії, вистрибуючи на автомобілі, які рухалися дорогою, пише Правда.іф з посиланням на Версії.

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Правоохоронним органам довелося терміново реагувати на ситуацію, що склалася в місті.

Правоохоронці оперативно відреагували на повідомлення про неадекватну поведінку чоловіка та провели затримання особи, яка створювала небезпечну ситуацію на дорозі.

За інформацією правоохоронних органів, наразі проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин інциденту, особи правопорушника та мотивів його протиправних дій, які призвели до пошкодження транспортних засобів та створення аварійної ситуації на дорозі.