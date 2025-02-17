З Франківська військовим передали ще 40 дронів

З Івано-Франківська передали 40 FPV-дронів для 114 бригади ТрО. Їх передали під час зустрічі з представниками Куп’янської військової міської адміністрації.

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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє очільник міста Руслан Марцінків.

За його словами, місто приймало гостей з Куп’янської військової міської адміністрації та допомагає у боротьбі з ворогом.