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З Франківська військовим передали ще 40 дронів
Диван на коліщатках в темній вітальні

З Франківська військовим передали ще 40 дронів

Автор: Олег Мамчур
17/02/2025 21:19
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З Івано-Франківська передали 40 FPV-дронів для 114 бригади ТрО. Їх передали під час зустрічі з представниками Куп’янської військової міської адміністрації.

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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє очільник міста Руслан Марцінків.

За його словами, місто приймало гостей з Куп’янської військової міської адміністрації та допомагає у боротьбі з ворогом.

“Куп’янськ – місто, яке сьогодні боронить Україну, перебувало в окупації. Завдяки нашим захисникам зараз вже деокуповане, однак війну відчувають надто близько. Тому ми допомагаємо в обороні в рамках нашої співпраці і передаємо цих “пташок”. Дуже важливо, щоб ми не забували, що війна триває і нам треба допомагати. Від нас усіх залежить її перебіг. Єднаємось у боротьбі. Надійне плече і справжні друзі дають надію на завтра”, – додав міський голова.