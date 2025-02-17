З Франківська військовим передали ще 40 дронів

З Івано-Франківська передали 40 FPV-дронів для 114 бригади ТрО. Їх передали під час зустрічі з представниками Куп’янської військової міської адміністрації.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє очільник міста Руслан Марцінків.
За його словами, місто приймало гостей з Куп’янської військової міської адміністрації та допомагає у боротьбі з ворогом.
“Куп’янськ – місто, яке сьогодні боронить Україну, перебувало в окупації. Завдяки нашим захисникам зараз вже деокуповане, однак війну відчувають надто близько. Тому ми допомагаємо в обороні в рамках нашої співпраці і передаємо цих “пташок”. Дуже важливо, щоб ми не забували, що війна триває і нам треба допомагати. Від нас усіх залежить її перебіг. Єднаємось у боротьбі. Надійне плече і справжні друзі дають надію на завтра”, – додав міський голова.