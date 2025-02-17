Загибель працівника на будівництві у Надвірній на Франківщині: виконроба засудили до року випробувального терміну

На Івано-Франківщині Надвірнянський районний суд визнав винним виконроба товариства з обмеженою відповідальністю БІК “Сігма”Під його керівництвом на будівництві загинув підсобний працівник.

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Його засудили до двох років позбавлення волі без права обіймати упродовж року організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади. Наразі обвинуваченого звільнили від основного покарання та призначили річний випробувальний термін, пише Правда.іф з посиланням на Суспільне.

1 грудня 2023 року підсобний робітник на вулиці Соборній у Надвірній виконував земляні роботи — укладав каналізаційні труби у траншеї для будівництва багатоквартирних житлових будинків. До цих робіт його допустили без укладання трудового договору, зазначено в ухвалі.

“Обвинувачений не провів первинний інструктаж до початку роботи, не роз’яснив правила безпечного виконання робіт. Крім того, не забезпечив проведення укріплення стінок траншеї та облаштування укосів під кутом до вертикалі. Через це стався зсув ґрунту, під час якого від механічної асфіксії внаслідок стиснення грудної клітки та живота загинув працівник”, — йдеться в ухвалі суду.

Підсудний — уродженець села Старуня Богородчанської громади. У суді він визнав свою провину. Також відшкодував матеріальну та моральну шкоду позивачці.

Виконроба засудили згідно з ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України через порушення вимог законодавчих та нормативно-правових актів про охорону праці.

Наразі суд звільнив його від основного покарання — двох років обмеження волі. Чоловік перебуває на випробувальному терміні на один рік та періодично має з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації. Також його зобов’язали повідомляти про зміну місця проживання та роботи.

На користь держави із засудженого стягнули процесуальні витрати на залучення експертів — 30 тисяч 291 гривню 20 копійок.