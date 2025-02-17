Баскетболістки з Івано-Франківська перемогли команду з Одеси на матчі Вищої ліги України

Спортсменки “Франківськ-ПНУ-ДЮСШ-2” здолали одеську команду “Інтерхім-СДЮСШОР імені Літвака-2 “. Матч Вищої ліги України з баскетболу зіграли 15 лютого в Івано-Франківську.

Про це пише Правда.іф з посиланням на Суспільне.

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Господарки майданчика одразу нав’язали свій темп гри та перехопили ініціативу. У підсумку першої чверті — 21:5 на користь франківської команди.

Після короткої перерви баскетболістки “Франківськ-ПНУ-ДЮСШ-2” продовжували домінувати на майданчику. Попри те, що гості з Одеси були результативнішими, ніж у першій чверті, і здобули 9 очок, загальний рахунок на табло за підсумками половини гри — 36:18.

У другій половині гри рахунок становив 68:32. Підсумок матчу — 102:48 на користь команди іванофранківок. Найактивніша гравчиня матчу — франківка Анастасія Шепелюк, яка здобула для своєї команди 23 очки.