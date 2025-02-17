Україна не братиме участь у перемовинах Росії та США у Саудівській Аравії, – BBC

США та Росія почали переговори щодо війни в Україні, але без участі Києва. Білий дім запевняє, що Україну залучать пізніше, однак у Зеленського заявляють, що не приймуть жодних рішень, ухвалених без неї.

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Про це розповідає 24 Канал з посиланням на BBC. Американська делегація на чолі з держсекретарем Марко Рубіо вирушила до Саудівської Аравії для переговорів із представниками Росії щодо припинення війни в Україні.

Вашингтон і Москва почали переговори щодо війни без України

Втім, українських представників на зустріч не запросили, що викликає занепокоєння щодо можливих спроб укласти угоду без Києва.

За даними журналістів, на переговорах також будуть присутні радник з національної безпеки США Майк Волтц і посланник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Поки що невідомо, хто саме представлятиме Росію.

Високопоставлене джерело в українському уряді підтвердило, що Київ не отримав запрошення. Президент України Володимир Зеленський уже заявив, що не прийме жодної мирної угоди, укладеної без участі України.

Тим часом європейські лідери намагаються з’ясувати позицію США щодо майбутнього переговорного процесу. Президент Франції Еммануель Макрон скликає екстрену зустріч у Парижі, на яку запрошені лідери Великої Британії, Німеччини, Іспанії та Італії, а також представники НАТО.

На тлі цих подій зростає занепокоєння, що США можуть спробувати нав’язати Україні невигідні умови перемир’я, що відповідатимуть інтересам Росії.

Водночас у Європі усвідомлюють, що трансатлантичне партнерство зі США більше не є таким міцним, як раніше, що змушує країни ЄС шукати власні шляхи для забезпечення безпеки на континенті.

До слова, Кір Стармер заявив про готовність відправити британські війська в Україну для забезпечення мирної угоди та безпеки Європи.

Британія готова взяти на себе провідну роль у прискоренні роботи щодо гарантій безпеки для України, якщо це необхідно, шляхом розміщення військ.

Кір Стармер акцентує, що кінець цієї війни, коли він настане, не може просто стати тимчасовою паузою перед тим, як Путін знову нападе.

Зазначимо, The Guardian раніше писало, що Кір Стармер приєднається до екстреного “європейського саміту”, який скликає Макрон, після цього відвезе повідомлення з Парижа до Вашингтона, де він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

