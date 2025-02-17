102 роки виповнилося мешканці Коломийщини Софії Яківчук. ФОТО

Довгожителька з Коршівської громади Софія Петрівна Яківчук цьогоріч 15 лютого відсвяткувала 102-й день народження.
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Софія Яківчук народилась 15 лютого 1923 року в селі Жукотин. Жінка – очевидиця багатьох історичних подій минулого століття.
Довгожителька має багацько внуків, дочекалася правнуків й праправнуків. Ювілярка сприймає невдачі лише як випробування долі, які потрібно пройти з гідністю.
У свої 102 роки вона сповнена сил, розуму і вдячна Богу за все, що пережила у житті.
Керівництво Коршівської громади привітало Софію Петрівну із днем народження, побажало міцного здоровʼя, радості, миру і злагоди та Божого благословення.