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102 роки виповнилося мешканці Коломийщини Софії Яківчук. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

102 роки виповнилося мешканці Коломийщини Софії Яківчук. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
17/02/2025 23:10
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Довгожителька з Коршівської громади Софія Петрівна Яківчук цьогоріч 15 лютого відсвяткувала 102-й день народження. 

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Софія Яківчук народилась 15 лютого 1923 року в селі Жукотин. Жінка – очевидиця багатьох історичних подій минулого століття.

Довгожителька має багацько внуків, дочекалася правнуків й праправнуків. Ювілярка сприймає невдачі лише як випробування долі, які потрібно пройти з гідністю.

У свої 102 роки вона сповнена сил, розуму і вдячна Богу за все, що пережила у житті.

Керівництво Коршівської громади привітало Софію Петрівну із днем народження, побажало міцного здоровʼя, радості, миру і злагоди та Божого благословення.