За минулу добу окупанти втратили майже 1200 орків та понад 50 артсистем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 18.02.25
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- особового складу / personnel ‒ близько/ about 861090 (+1170) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10101 (+12) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21075 (+12) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 23275 (+53) од,
- РСЗВ / MLRS – 1285 (+2) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1068 (+1) од,
- літаків / aircraft – 370 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 25586 (+181),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3064 (+1),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 37679 (+74) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3751 (+1)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!