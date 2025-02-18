Сьогодні у Кутах оголошено День жалоби – прощаються із героєм Святославом Луцьким

У вівторок, 18 лютого 2025 року В КУТСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ оголошено ДЕНЬ ЖАЛОБИ, про це повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Кутську селищну раду.

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Для вшанування пам’яті в зв’язку з похованням Героя російсько-української війни ЛУЦЬКОГО Святослава Петровича, жителя селища Кути, 18 лютого 2025 року оголошено днем жалоби в Кутській громаді.

На знак скорботи приспустити Державний прапор України на будинках і спорудах підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності. Обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади. Заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті, йдеться у офіційному повідомленні.

Прощання із Святославом Луцьким

Чин похорону Героя російсько-української війни розпочнеться у вівторок, 18 лютого, о 13 годині, за адресою селище Кути, вулиця Шкільна, 1.