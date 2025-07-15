У Галицькому нацпарку поселилася рідкісна червонокнижна пташка з малятами

У Галицькому національному природному парку на Івано-Франківщині, зафіксували гніздування рідкісної пташки — черні білоокої. Її помітили з вісьма пташенятами. Цей вид внесений до Червоної книги України.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Галицького національного парку, пише Правда.

В Івано-Франківській області чернь білооку рідко фіксували здебільшого на території Опілля. Птахів реєстрували у гніздовий період, але гніздування виду раніше не доводили.

“Під час обстежень риборозплідних ставків 7 липня 2025 року в околицях села Бовшів, що входять до складу Галицького НПП, виявили самку білоокої черні з вісьма пташенятами! Це є доказам того, що цей вид є гніздовим на території парку”, — йдеться у дописі.

На думку наукової співробітниці нацпарку Олександри Бучко, на Івано-Франківщині, ймовірно, можуть гніздуватися від п’яти до десяти пар черні білоокої. Упродовж останніх трьох років в області відбулося незначне збільшення популяції цих птахів.

“Очевидно, це пов’язано із забороною полювання на водоплавних птахів”, — зазначили у Галицькому нацпарку.

Хто така чернь білоока

Чернь білоока — це дика качка, яка має вразливий природоохоронний статус і включена до Червоної книги України. Ці птахи гніздують здебільшого у південній частині Європи, західній та центральній Азії, а також північно-західній Африці. Зимують качки на півдні Європи, в Азії та Африці.

В Україні вони гніздуються рідко на заході та півдні, під час міграцій (у березні та на початку квітня) трапляються частіше. Зимує чернь білоока здебільшого на морському узбережжі.

Ці птахи гніздують здебільшого на сплавинах або заломах очерету. Чернь білоока відкладає яйця, починаючи з травня. Одна кладка може налічувати від шести до 14 штук. Самка висиджує яйця упродовж 25-28 діб.

У віці двох місяців чернь білоока набуває здатності літати. Осінній відліт триває протягом жовтня, окремі зграйки можуть відлетіти й наприкінці листопада. Чернь білоока живиться здебільшого водяними рослинами, рідше — комахами, личинками та молюсками.