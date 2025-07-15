Владу просять розібратися з тарифами на маршруті “Калуш — Івано-Франківськ”

Владу Калуша на Івано-Франківщині просять створити комісію з перевірки нарахування тарифів, а також встановити на проміжних зупинках вартість квитка без урахування станційного збору.

Публічне електронне звання до Калуського міського голови Андрія Найди 12 липня подала Мельник Галина Іванівна. Стосується воно ситуації на маршруті “Калуш — Івано-Франківськ”, повідомляють Вікна.

“Якщо пасажир їде з автостанції, то касир дає квиток вартістю 90 грн зі станційним збором і страховкою у тому числі. Якщо ж пасажир підсідає на зупинках поза автостанцією, то вартість проїзду та ж сама, але водій квиток не видає, тобто пасажир платить станційний збір, але насправді не отримує ніяких станційних послуг і страхових гарантій. Прошу створити комісію з перевірки нарахування тарифів. Прошу ініціювати розгляд рішення про внесення законодавчих змін щодо встановлення РРО на приміських маршрутах або встановити на проміжних зупинках вартість квитка без урахування станційного збору”, — йдеться у зверненні.