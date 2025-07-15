ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Владу просять розібратися з тарифами на маршруті "Калуш — Івано-Франківськ"
Диван на коліщатках в темній вітальні

Владу просять розібратися з тарифами на маршруті “Калуш — Івано-Франківськ”

Автор: Олег Мамчур
15/07/2025 22:05
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Владу Калуша на Івано-Франківщині просять створити комісію з перевірки нарахування тарифів, а також встановити на проміжних зупинках вартість квитка без урахування станційного збору.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Публічне електронне звання до Калуського міського голови Андрія Найди 12 липня подала Мельник Галина Іванівна. Стосується воно ситуації на маршруті “Калуш — Івано-Франківськ”, повідомляють Вікна.

“Якщо пасажир їде з автостанції, то касир дає квиток вартістю 90 грн зі станційним збором і страховкою у тому числі. Якщо ж пасажир підсідає на зупинках поза автостанцією, то вартість проїзду та ж сама, але водій квиток не видає, тобто пасажир платить станційний збір, але насправді не отримує ніяких станційних послуг і страхових гарантій. Прошу створити комісію з перевірки нарахування тарифів. Прошу ініціювати розгляд рішення про внесення законодавчих змін щодо встановлення РРО на приміських маршрутах або встановити на проміжних зупинках вартість квитка без урахування станційного збору”, — йдеться у зверненні.