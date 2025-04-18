Як жартують у департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради, «головна освітня інтрига розкрита». У громаді визначили 10 освітян, які отримають премію міського голови Руслана Марцінківа.

Усі етапи відбору завершені, тому можна привітати 10 лауреатів.

Отже, премію міського голови в галузі освіти 2025 року отримають:

Роксолана Дебенко – учителька ліцей № 10.

Андрій Жук – учитель ліцею № 23 імені Романа Гурика.

Марія Бабак – учителька ліцею імені Миколи Сабата.

Марія Батурін – викладачка вищого професійного училища № 21.

Христина Ясінська – вихователька садочка «Джерельце».

Світлана Григорук – вихователька садочка «Пізнайко».

Марія Хрептак – викладачка Центру професійно-технічної освіти №1.

Оксана Таран – директорка Центру «Культурно-універсальна територія».

Володимир Вівчарук – майстер виробничого навчання Івано-Франківського Професійного будівельного ліцею.

Олена Кобзар – учителька ліцею № 21 імені Євгена Коновальця.

Підсумковий протокол усі охочі можуть переглянути тут – https://surl.lu/zmelhl