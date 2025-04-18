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У Франківську визначили освітян – лауреатів премії міського голови
Диван на коліщатках в темній вітальні

У громаді визначили 10 освітян, які отримають премію міського голови

Автор: Олег Мамчур
18/04/2025 15:07
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Як жартують у департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради, «головна освітня інтрига розкрита». У громаді визначили 10 освітян, які отримають премію міського голови Руслана Марцінківа.

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Усі етапи відбору завершені, тому можна привітати 10 лауреатів.

Отже, премію міського голови в галузі освіти 2025 року отримають:

  • Роксолана Дебенко – учителька ліцей № 10.
  • Андрій Жук – учитель ліцею № 23 імені Романа Гурика.
  • Марія Бабак – учителька ліцею імені Миколи Сабата.
  • Марія Батурін – викладачка вищого професійного училища № 21.
  • Христина Ясінська – вихователька садочка «Джерельце».
  • Світлана Григорук – вихователька садочка «Пізнайко».
  • Марія Хрептак – викладачка Центру професійно-технічної освіти №1.
  • Оксана Таран – директорка Центру «Культурно-універсальна територія».
  • Володимир Вівчарук – майстер виробничого навчання Івано-Франківського Професійного будівельного ліцею.
  • Олена Кобзар – учителька ліцею № 21 імені Євгена Коновальця.

Підсумковий протокол усі охочі можуть переглянути тут – https://surl.lu/zmelhl

Найщиріші вітання усім лауреатам та учасникам. Ви своєю щоденною працею творите майбутнє нашої країни! – додають у департаменті.