Як жартують у департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради, «головна освітня інтрига розкрита». У громаді визначили 10 освітян, які отримають премію міського голови Руслана Марцінківа.
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Усі етапи відбору завершені, тому можна привітати 10 лауреатів.
Отже, премію міського голови в галузі освіти 2025 року отримають:
- Роксолана Дебенко – учителька ліцей № 10.
- Андрій Жук – учитель ліцею № 23 імені Романа Гурика.
- Марія Бабак – учителька ліцею імені Миколи Сабата.
- Марія Батурін – викладачка вищого професійного училища № 21.
- Христина Ясінська – вихователька садочка «Джерельце».
- Світлана Григорук – вихователька садочка «Пізнайко».
- Марія Хрептак – викладачка Центру професійно-технічної освіти №1.
- Оксана Таран – директорка Центру «Культурно-універсальна територія».
- Володимир Вівчарук – майстер виробничого навчання Івано-Франківського Професійного будівельного ліцею.
- Олена Кобзар – учителька ліцею № 21 імені Євгена Коновальця.
Підсумковий протокол усі охочі можуть переглянути тут – https://surl.lu/zmelhl
Найщиріші вітання усім лауреатам та учасникам. Ви своєю щоденною працею творите майбутнє нашої країни! – додають у департаменті.