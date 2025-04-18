В Івано-Франківську відкрили артоб’єкт на тему війни “П’єта”

В Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрили артоб’єкт «П’єта (Оплакування Христа)» – монументальне зображення скорботної Матері, яка тримає на руках воїна. Висота інсталяції – близько чотирьох метрів, її створили за мотивами однойменного твору відомого художника і військовослужбовця Андрія Єрмоленка.

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Повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація, передає Правда.іф

“Це не просто мистецька робота – це глибока духовна рефлексія, колективна молитва та вшанування полеглих воїнів, чиї імена вписані на самій інсталяції. Над створенням «П’єти» працювали близько двадцяти людей – волонтери «Мальтійської служби допомоги», студенти кафедри дизайну і графіки Прикарпатський Національний Університет Ім.В.Стефаника, працівники музею, митці, дружини та матері та батьки загиблих військовослужбовців”, – йдеться у дописі.

Як розповів художник-реставратор Валерій Твердохліб, ідея проєкту належить франківському подружжю митців – Яремі та Наталі Стецикам. Створення тривало упродовж Страсного тижня – символічно й глибоко осмислено.

«Ми бачили в цьому зображенні воїна, який лежить на руках Марії. Для нас це – Христос. Це – сучасний іконопис», – наголосив Валерій Твердохліб.

Артоб’єкт складається з шести щитів, його можна масштабувати або переносити в інші простори. Це дозволяє експонувати твір в різних містах. Валерій Твердохліб підкреслив, що команда митців не мала наміру присвячувати твір лише конкретним бійцям – цінна кожна людина, яка віддала своє життя.

«П’єта» – це не тільки зображення скорботи, це – образ сили, віри й нескінченної любові.