На Прикарпатті будуть судити двох правоохоронців, які збували наркотики під “прикриттям”

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний стосовно двох правоохоронців за фактом збуту наркотичних засобів організованою групою (ч.ч.2,3 ст. 27, ч. ч. 2,3 ст.307 КК України). Організатору схеми інкриміновано також перевищення службових повноважень та перешкоджання з’явленню свідка (ч. 2 ст. 365, ст. 386 КК України).

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна прокуратура

Слідством встановлено, що правоохоронці одного з райвідділів організували схему незаконного розповсюдження наркотиків на Прикарпатті. До «бізнесу» вони залучили ув’язненого, а той виконавця із волі. Ще один спільник діяв як посередник від правоохоронців – перевіряв роботу «закладчика».

Місця встановлення закладок правоохоронці вказували через телеграм-канал, на який також отримували фотозвіти про виконану роботу.

Поліцейські обіцяли вигідну оплату та «прикриття» від будь-яких проблем. Водночас вони зареєстрували кримінальне провадження щодо виконавця. Таким чином «покращували» власні показники роботи.

Окрім того, під час затримання свого ж наркозбувача правоохоронець спричинив йому тілесні ушкодження.

В ході розслідування задокументовано понад 150 випадків збуту наркотичних засобів. У ході обшуків вилучено близько 500 нарковмісних таблеток та інші докази незаконної діяльності. Також організатор схеми намагався підкупити одного зі свідків у кримінальному провадженні.

Наразі вони звільнені з роботи. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Однак один з правоохоронців порушив умови запобіжного заходу, а тому його заставу – 750 тис. грн скеровано на потреби ЗСУ, а щодо нього застосовано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління ДБР у Львові за оперативного супроводу Управління СБУ в Івано-Франківській області.