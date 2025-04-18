На Івано-Франківщині судитимуть учасників злочинної групи, які збували бурштин

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох учасників організованої злочинної групи за фактом незаконного збуту, придбання, зберігання, пересилання, перевезення, переробці бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 240-1КК України).

Повідомляє прокуратура області, передає Правда.іф

“Слідством встановлено, що організатор групи разом із двома спільниками з січня 2024 по лютий 2025 року налагодили бізнес на коштовному камені — бурштині. Вони незаконно скуповували «сонячний» камінь у інших областях і перевозили на Прикарпаття, де здійснювали його обробку та подальшу реалізацію.

Вироби з бурштину відправляли за допомогою логістичних компаній, маскуючи серед інших побутових речей, а також продавали оптовим покупцям на сувенірних ринках. Отримані кошти розділяли між собою та використовували для продовження злочинної діяльності”, – йдеться у дописі.