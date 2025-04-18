У цистерні з олією прикордонники виявили порушника, який був підвішений на страхувальних ременях

Учора через пункт пропуску «Мамалига» на виїзд з України прямував вантажний автомобіль з цистерною під керуванням громадянина Молдови. В товаро-супровідних документах був зазначений вантаж – рослинна олія. Під час огляду автомобіля прикордонний наряд виявив, що на люку одного з відсіків цистерни, зроблені спеціальні кріплення, на яких підвішений чоловік.

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Прикордонники Чернівецького загону з’ясували, що в такий спосіб намагався незаконно виїхати в Молдову громадянин України 1982 року народження, житель Одеської області. Він домовився зі знайомим водієм, що той вивезе його у вантажній цистерні.

“У підвішеному стані, занурений майже по груди в олію, чоловік подолав шлях від Вінниці до пункту пропуску. За спробу незаконного перетинання кордону на нього складені матеріали про адміністративне правопорушення”, – йдеться у дописі.

Водія вантажівки затримали в порядку, визначеному ст. 208 КПК України. В діях іноземця прикордонники вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», про що направили відповідне повідомлення в Національну поліцію.