У центрі Івано-Франківська невідомий викрав у жінки телефон

Поліцейські Прикарпаття оголосили підозру зловмиснику, який вчинив грабіж в Івано-Франківську

Спільними зусиллями оперативників карного розшуку обласної поліції, поліцейських Івано-Франківського районного управління поліції та коломийських колег грабіжника затримали за лічені години. Фігурант спробував втекти, проте пильні правоохоронці спрацювали на випередження, повідомляє Поліція Івано-Франківської області

“17 квітня зранку на лінію 102 надійшло повідомлення від 35-річної жительки Івано-Франківська. Жінка повідомила, що в самому центрі міста невідомий чоловік, під’їхавши на велосипеді, раптово вихопив з її рук мобільний телефон і втік у невідомому напрямку. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Івано-Франківського РУП. Завдяки злагодженим діям та професіоналізму, поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 34-річний мешканець Коломийського району, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності”, – йдеться у дописі.

Також поліцейські з’ясували, що одразу після скоєння грабежу чоловік поїздом вирушив до Коломиї. Однак на вокзалі його вже чекали правоохоронці. Під час затримання зловмисник чинив злісну непокору, але, незважаючи на це, його було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Викрадений мобільний телефон поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження.

Слідчі повідомили грабіжнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про оголошення підозри за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.