Пацієнтам з інсультом у Надвірнянській лікарні не надаватимуть лікування за програмою НСЗУ

Цього року Надвірнянська центральна районна лікарня не потрапила до списку закладів, які надають послуги з лікування інсультів за контрактом з НСЗУ.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Бліц-Інфо

“У 2024 році Національна служба здоров’я України провела плановий моніторинг у 16 медичних закладах, які мають договір за пакетом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті». НСЗУ не лише оплачує медичні послуги, а й перевіряє, чи дійсно пацієнти отримують необхідну допомогу в повному обсязі. З огляду на те, що серцево-судинні захворювання залишаються основною причиною смерті в Україні, у 2024 році особливу увагу приділено саме закладам, які лікують пацієнтів з інсультом”, – йдеться у повідомленні.

За результатами перевірок, у 2024 медзаклад не відповідав умовам договору, тому після моніторингу відмовився добровільно від договору. А у 2025 уже навіть не подавався.

Зазначається, що моніторингова група зафіксувала: відсутність необхідного обладнання; брак лікарів; не проводилась своєчасна діагностика та лікування.

Пацієнтам з інсультом у Надвірнянській центральній районній лікарні не надаватимуть лікування за програмою НСЗУ.