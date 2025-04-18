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Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську проведуть в останню дорогу воїна Скрентовича Ігоря

Автор: Оксана Марушкевич
18/04/2025 13:00
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Завтра Івано-Франківська громада вшанує пам’ять і проводитиме в останню путь захисника Ігоря Скрентовича.

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Пише Правда.іф з посиланням на КП Міська ритуальна служба

Заходи військового поховального ритуалу по штаб-сержанту Скрентовичу Ігорю Олеговичу (28.03.1972 – 16.04.2025):

– 19 квітня об 11 годині- початок прощання зі загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3);

– 19 квітня о 12 годині – поховання воїна на Алеї Героїв кладовища с. Чукалівка.