У Івано-Франківську покажуть виставу «Любов варта всього»

26 жовтня на сцені Івано-Франківського академічного обласного театру ляльок відбудеться показ вистави «Любов варта всього» — драматичного проєкту, створеного на основі реальних історій українських захисників і їхніх родин.

Авторкою сценарію та режисеркою постановки є Галина Лицур-Щадей, письменниця і керівниця Вигодського народного аматорського театру «Карпатська Німфа».

«Вистава «Любов варта всього» і складається з п’яти реальних історій — історій наших воїнів, які загинули, і тих, хто повернувся з полону. Вони розказані вустами дружин, матерів, сестер, наречених і дітей. Це історії про любов, про біль, про пам’ять», — розповіла Версіям Галина Лицур-Щадей. Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Серед сюжетів, що увійшли до вистави, є історії бійців з різних громад, у тому числі й з Івано-Франківська, пише ВЕРСІЇ.

«Є історія про нашого земляка Марка Вуянка з Івано-Франківська. Його доля теж стала частиною цієї вистави», — зазначила режисерка.

Історії, що перетворилися на сцену

Вистава почалась з оповідання Галини Лицур-Щадей «Дев’ять розсипаних всесвітів» про загиблого бійця з Болехівщини — Володимира Кондрата. У героя залишилась дружина та дев’ять дітей.

Ще до того, як твір було опубліковано, на замовлення Одеського драматичного театру ім. В. Василька разом «Суспільним» була створена відеоверсія оповідання «Дев’ять розсипаних всесвітів» із субтитрами англійською. Її представили на Літературному фестивалі в Бухаресті.

вистава Любов варта всього

Згодом оповідання стало переможцем Конкурсу воєнної короткої прози пам’яті Василя Паламарчукавід видавництва «Білка» та увійшло до «Альманаху 2023».

«Я написала оповідання про чоловіка з нашої громади, який загинув, залишивши дружину і дев’ятеро дітей. Воно зворушило багатьох. Після цього режисер Вигодського театру «Карпатська Німфа» Богдан Мельник попросив мене написати ще кілька подібних історій. На жаль, пан Богдан раптово захворів і незабаром помер. За два дні до смерті він попросив мене зробити цю виставу без нього. І я дала йому слово, яке виконала», — пригадує Галина Лицур-Щадей.

Саме тому постановка для неї — не лише мистецька робота, а й особистий виклик і обітниця.

«Я письменниця, а не режисерка за фахом. Але тоді відмовити не могла. Тому вчилася в процесі — консультувалася з колегами, серед яких акторка Римма Зюбіна, яка теж приїжджала до нас і допомагала з постановкою. Її голос звучить у виставі за кадром», — розповіла авторка.

Вистава, народжена з особистого болю

Постановка має особливе значення для самої Галини Лицур-Щадей — вона присвятила її пам’яті свого брата Василя Мельниковича, який загинув у липні 2025 року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку.

«Мій брат Василь служив у добровольчому батальйоні «Азов». Йому було 28 років. 26 липня цього року під час боїв він разом із побратимами створював коридор для відступу наших хлопців. У них влучила міна — Василь загинув миттєво. Цю виставу я присвятила його пам’яті», — сказала режисерка.

Галина Лицур-Щадей розповіла, що у виставі немає історії її брата, бо на момент прем’єри він ще був живий. Проте після його загибелі вона присвятила цю роботу йому — і всім, хто віддав життя за Україну:

«Чому немає історії мого брата? Бо тоді, коли я писала виставу, він, слава Богу, був живий. Навіть коли ми мали допрем’єрний показ, брат саме приїхав у відпустку. Я кажу: «Може, залишишся на виставу?» А він відповів: «Ні, мушу бути в понеділок”. І за місяць його не стало.

Тому, коли вистава вже вийшла до глядачів, я присвятила її йому — і всім іншим, хто загинув за волю нашої країни, а також тим, хто продовжує боротися за неї зараз», – відмітила режисерка.

Підтримка і гастролі

Вистава отримала підтримку Українського культурного фонду та Третього армійського корпусу в межах конкурсу «Культура під час війни», де проєкт «Карпатської Німфи» став одним із переможців.

«Ми подали заявку на конкурс, і серед понад 450 поданих проєктів наш потрапив до 50-тки відібраних на фінансування. Ми посіли десяте місце в рейтингу. Завдяки цій підтримці змогли придбати костюми, оновити технічну базу театру, купити мікрофони, світло, крісла — усе те, чого в аматорських театрах завжди бракує», — розповіла Галина Лицур-Щадей.

Прем’єра вистави відбулася 19 жовтня у Вигоді. Далі заплановано показ у Долині (25 жовтня), Івано-Франківську (26 жовтня) та два покази у Львові 9 листопада — в Українському католицькому університеті та на сцені «Землі поетів».

«Це вистава про пам’ять, але і про надію»

Авторка каже, що для неї ця постановка — не лише про втрати, а й про життя, яке триває.

«Ми не завжди маємо можливість говорити про війну, але мусимо фіксувати те, що відбувається. Ці історії — це спосіб увіковічнення пам’яті тих, хто загинув, і нагадування про ціну свободи. Хоча історії трагічні, у кожній з них є світло, надія і віра в перемогу. Це не лише про смерть, це про життя — про любов, яка справді варта всього», – відмічає режисерка.

Показ вистави «Любов варта всього» в Івано-Франківську відбудеться 26 жовтня 2025 року о 17:00.

Локація – Івано-Франківський обласний театр ляльок ім. Марійки Підгірянки

Вхід вільний.