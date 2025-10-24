У Лондоні домовилися про нові санкції проти російської нафти – ще один крок підтримки України

У Лондоні відбулася зустріч лідерів країн-партнерів, під час якої ухвалено низку важливих рішень на підтримку України. Це вже третя позитивна подія для нашої держави за останні кілька днів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський

Головна тема переговорів — посилення санкційного тиску на Росію, зокрема в енергетичному секторі. Усі учасники Коаліції охочих погодилися, що саме обмеження щодо російської нафти, нафтових компаній, терміналів та флоту танкерів є найбільш ефективним шляхом тиску на агресора.

Президент США уже оголосив про санкції проти двох великих російських нафтових компаній, які здійснюють значні обсяги експорту. Це рішення підтримали й інші партнери України.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

За словами української сторони, деталі нових домовленостей поки не розголошуються, аби не дати можливості Кремлю підготуватися до наслідків.

Попри заяви Москви, що санкції начебто не впливають на російську економіку, факти свідчать про інше — черги на заправках, банкрутство регіонів і дефіцит федерального бюджету лише підтверджують ефективність міжнародного тиску.