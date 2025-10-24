У Косівському музеї Гуцульщини запрацював інтерактивний зал художньої обробки дерева

Оновлений зал у Косівському музеї народного мистецтва та побуту Гуцульщини прийняв першу відвідувачку. Вже з 23 жовтня свої двері він відкрив для усіх охочих познайомитися з мистецтвом художньої обробки дерева.

Першою гостею інтерактивного залу стала Василина Кікінчук з гірського села Замагора. Жінка завітала до музею в яскравому гуцульському вбранні за рекомендацією Косівської організації УТОС, що опікується людьми з тяжкими порушеннями зору, пише Косівський музей народного мистецтва та побуту Гуцульщини.

Пані Василина встигла протестувати всі тифлоадаптовані частини експозиції.

Простір створений в рамках заходів проєкту “Інтерактивний музей Гуцульщини – популяризація традицій художньої обробки дерева шляхом модернізації частини експозиції Косівського музею народного мистецтва та побуту Гуцульщини” за підтримки Український культурний фонд та Благодійного Фонд “МХП-Громаді” в межах конкурсної програми “Культура. Регіони”.