У Калуші планують передати в оренду приміщення для теоретичних занять з футболу

Калуський футбольний клуб планує орендувати приміщення в одному з ліцеїв для проведення теоретичних занять із футболу.

Під час засідання комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології начальник Управління комунальної власності Олександр Челядин повідомив, що ГО “МФК Калуш” звернулася з проханням включити до переліку першого типу (тобто такого, що підлягає передачі через аукціон) об’єкт комунальної власності за адресою вул. Хіміків, 20.

Йдеться про нежитлове приміщення площею 27 квадратних метрів, яке знаходиться у будівлі Калуського ліцею №5, пише Інформатор.



Організація планує орендувати його погодинно для проведення теоретичних занять з футболу — з понеділка по п’ятницю з 15:00 до 16:00.