У Франківську відбувся Відкритий Кубок області з черліденгу

18 жовтня у стінах ВСП «Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання» відбувся Відкритий Кубок Івано-Франківської області з черліденгу 2025. Подія об’єднала понад 400 учасниць з різних регіонів України.

На змагання прибули команди з:

Івано-Франківська — FireCats, New Wave Dance та CHERRY BOOM;

— FireCats, New Wave Dance та CHERRY BOOM; Львова — Nancy Dolls та Bella;

— Nancy Dolls та Bella; Тернополя — FitKid та Орхідея;

— FitKid та Орхідея; Закарпаття — New Seasons.

Організатором турніру виступив Івано-Франківський обласний відокремлений підрозділ Всеукраїнської федерації черліденгу на чолі з Вікторією Пожар, за підтримки Всеукраїнської Федерації черліденгу.

Під час урочистого параду відкриття представники управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА вручили грамоти керівникам франківських клубів — Владиславі Бабинець, Вероніці Дудій та Вікторії Сало — за високий професіоналізм, відданість справі та внесок у розвиток черліденгу на Прикарпатті, повідомляють Спортивні новини Прикарпаття.

Окремими відзнаками нагородили найкращих спортсменів області — Дмитра та Юлію Леку. Вони є чемпіонами Європи 2023 року (Верона), бронзовими призерами Кубка Світу 2024 року (Сеул) і срібними призерами чемпіонату Європи 2025 року.

Вручення подяки від Івано-Франківського підрозділу ВФЧ та грамоти від начальника управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА Костянтина Лисейка стало особливим моментом події.

Змагання традиційно стали святом енергії, краси та командного духу, об’єднавши юних спортсменок із різних куточків України.