Мер Калуша Андрій Найда прокоментував закиди щодо замовлення піар-послуг

Міський голова Калуша Андрій Найда відреагував на звинувачення, які з’явилися в соцмережах стосовно нібито замовлення міською владою піар-послуг.

Посадовець наголосив, що йдеться не про піар, а про промоцію громади.

У соціальних мережах деякі місцеві медіа опублікували пости, в яких звинуватили владу Калуша у замовленні піар-послуг. Інформація викликала хвилю обговорень серед мешканців громади, зокрема щодо використання бюджетних коштів.

У відповідь на ці публікації міський голова Калуша Андрій Найда виступив із роз’ясненням, підкресливши, що міська влада веде системну інформаційну роботу, спрямовану на розвиток і впізнаваність громади, а не на особисте саморекламування.

«Промоція громади – це не піар. Це системна, щоденна робота багатьох людей, які хочуть, щоб про Калуш знали, щоб його поважали, щоб молодь залишалася тут, а не шукала себе десь за кордоном», — йдеться у зверненні мера.

Андрій Найда наголосив, що інформаційна діяльність міської ради спрямована на висвітлення реальних подій, досягнень та ініціатив у громаді. За його словами, головна мета — розповідати про Калуш як про активне місто з енергійними людьми, які змінюють своє середовище.

«Ми не малюємо фальшивих картинок – ми показуємо справжній Калуш: з його енергією, розвитком і людьми», — зазначив очільник міста.

Він додав, що кожна новина про громаду — це внесок у її промоцію та майбутнє. Міський голова вважає, що публікації про життя громади допомагають не лише інформувати, а й формувати позитивний імідж Калуша на рівні області й країни.

Мер підкреслив, що героями сюжетів і матеріалів, які готують місцеві ЗМІ у співпраці з міською радою, є звичайні мешканці громади. Це — священники, молодь, педагоги, спортсмени та активісти, які своєю діяльністю розвивають місто.

«Головні герої програм і сюжетів, які виготовляють медіа, з якими ми співпрацюємо, – це наші люди», — зазначив Андрій Найда.

У зверненні він окремо наголосив, що до інформаційних проєктів залучають представників різних сфер:

священників, які єднають громаду;

молодь, яка створює нові проєкти;

діячів культури, які популяризують місцеві таланти;

освітян, які виховують покоління майбутнього;

спортсменів, які представляють Калуш на всеукраїнському рівні;

активних мешканців, які ініціюють позитивні зміни.

«Ми не замовляємо піар-послуги – ми прагнемо, щоб про наших людей знали», — йдеться у заяві мера.

Реакція на звинувачення

Андрій Найда також прокоментував публікації у соцмережах, які, на його думку, спрямовані на провокування емоційної реакції громади. Він закликав медіа до відповідальності та наголосив, що заголовки і матеріали мають бути перевіреними й не містити маніпуляцій.

«Коли хтось у соцмережах свідомо намагається розбурхати людей, подаючи гучні заголовки, які не завжди відповідають дійсності, – це і є хайп, і нічого більше», — зазначив міський голова.

Він додав, що подібні публікації спрямовані лише на збір переглядів і реакцій, але не сприяють розвитку міста.