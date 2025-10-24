Степан Лапко — арбітр матчу «Прикарпаття» – «Інгулець»

Комітет арбітрів Української асоціації футболу призначив офіційних осіб на матчі 13-го туру VBET Першої ліги.

Зокрема, поєдинок “Прикарпаття-Благо” – “Інгулець”, який відбудеться найближчої суботи, 25 жовтня, на стадіоні “Рух” в полі судитиме Степан Лапко.

Відзначимо, що поєдинки Першої ліги 33-річний рефері зі Львова почав обслуговувати з 2019-го року, а до цього він два сезони відпрацював на іграх Другої ліги.

У матчах за участі івано-франківської команди Лапко працюватиме 13-й раз. У Другій лізі цей арбітр відсудив матч “Прикарпаття” – “Полісся” (3:2).

В інших одинадцяти поєдинках вже Першої ліги “зелено-жовті” зуміли здобути лише 12 турнірних очок.

У сезоні 2019/20 львів’янин відсудив обидва поєдинки івано-франківців зі столичними “пивоварами”: на стадіоні “Рух” перемогу 2:0 відсвяткували гості, а гра у Києві завершився результативною нічиєю 3:3.

У сезоні 2020/21 “Прикарпаття” двічі програло на виїзді – “Агробізнесу” (0:3) і тернопільській “Ниві” (1:2). Далі у сезоні 2021/22 “зелено-жовті” на виїзді мінімально здолали “ВПК-Агро” – 1:0, а на стадіоні “Рух” поступилися “Полтаві” у весняній групі “Вибування” – 0:1.

У сезоні 2023/24 прикарпатці в групі “А” зіграли внічию з тернопільською “Нивою” (0:0 вдома) і “Маріуполем” (1:1 у гостях), а навесні у “Чемпіонській групі” на виїзді поступилися “Інгульцю” (0:4).

Минулого сезону львів’янин зафіксував домашню перемогу “Прикарпаття” над “Поділлям” (2:0), а в другому турі цього сезону — і гостьову перемогу над “Феніксом-Маріуполем” (2:0).

У матчі за участі “Інгульця” Лапко працюватиме вп’яте. У Першій лізі 2023/24 він обслуговував три переможні матчі команди з Петрового: вдома – з “Лівим Берегом” (2:1) і “Прикарпаттям” (4:0) і на виїзді з “Гірником-Спорт” (2:1). Минулого сезону в 1/16 фіналу Кубка України в Городенці “Інгулець” у серії післяматчевих пенальті поступився “Пробою” – 2:2, пен. 4:2.