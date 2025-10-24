Юні науковиці з Івано-Франківська – у фіналі Всеукраїнського конкурсу стартапів MaterialTech StartUp

Дві вихованки Івано-Франківської Малої академії наук учнівської молоді потрапили до фіналу престижного Всеукраїнського конкурсу стартапів MaterialTech StartUp. Їхні інноваційні розробки вражають практичністю, екологічністю та соціальною значущістю.

Про це повідомляє Вікторія Дротянко.

Учениця Ярина презентувала власну розробку — гідрогелеві пластирі для лікування ран і опіків. Вони міцні, гнучкі та виготовлені з природних компонентів. Такий матеріал є не лише екологічним, а й особливо актуальним у воєнний час — допомагає швидше загоювати поранення.

Інша учасниця, Софія, створила екостартап із переробки органічних відходів за допомогою чорної коловодниці. Її проєкт перетворює сміття на компост і білкову сировину, що може використовуватись у сільському господарстві. Це рішення допомагає скоротити кількість відходів і дати їм друге життя.

У Малій академії наук відзначають, що такі успіхи — свідчення того, що українська молодь здатна творити інновації, які змінюють світ уже сьогодні.