Скільки іноземців відкривають бізнес на Прикарпатті

За даними Єдиного державного реєстру, в Івано-Франківській області у січні–вересні 2025 року зареєстровано 21 ФОП-нерезидента.

Це частина загальноукраїнської тенденції: за цей період іноземці відкрили понад 1,6 тисячі фізичних осіб-підприємців по всій країні, що на 10% менше, ніж торік.

Найчастіше підприємцями в області стають громадяни Азербайджану, Росії та Узбекистану. Серед нових ФОПів-нерезидентів переважають чоловіки — 69%, жінок — 31%, повідомили opendatabot.

Більшість іноземних підприємців на Франківщині обирають торгівлю та громадське харчування, що відповідає загальноукраїнським тенденціям. Медіанний термін діяльності таких ФОПів становить близько 3 років, що свідчить про їхню стабільність.

«Відкриття ФОПів іноземцями — законна практика. Особи з посвідкою на проживання та податковим номером можуть вести бізнес нарівні з українцями», — зазначає Денис Попов, керівник юридичного департаменту Опендатаботу.

Франківщина залишається привабливою для іноземних підприємців, попри те, що загалом частка нерезидентів серед нових ФОПів в Україні невелика — лише 0,7%.