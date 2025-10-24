Марцінків припускає, що джерело могли забруднити каналізаційні стоки, а не через будівництво

Руслан Марцінків припустив, що джерело біля міського озера в Івано-Франківську могли забруднити каналізаційні стоки, а не будівництво.

Про це пише “Галка” з посиланням на телерадіокомпанію “ВЕЖА”.

9 жовтня франківців попередили, що вода з джерела біля каплички на території міського озера може бути забруднена, й закликали не споживати її. 16 жовтня Руслан Марцінків повідомив, що будівництво поблизу джерела зупинене, а для з’ясування обставин призначено низку експертиз.

23 жовтня міський голова прокоментував ситуацію відповідаючи на зауваження містян щодо шкоди довкіллю через хаотичну забудову:

“Я не впевнений, що питання джерела пов’язане з будівництвом. Хочу вивчити, як там ідуть каналізаційні стоки, щоб не виявилося, що хтось із мешканців врізався в міське озеро каналізацією. Ми це проаналізуємо”, – зазначив мер.

Марцінків нагадав, що подібна ситуація вже траплялася раніше – близько пів року тому в міському озері з’явилася фіолетова вода, причиною чого стали несанкціоновані зливи одного з підприємців.