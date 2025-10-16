У Франківську призупинено будівництво багатоповерхівок через забруднення джерела біля міського озера

В Івано-Франківську зупинили будівництво багатоповерхівок, яке спричинило забруднення води у джерелі поблизу міського озера — там виявили кишкову паличку.

Про це в ефірі радіо “Західний полюс” розповів міський голова Руслан Марцінків, пише суспільне.

“Створена комісія. Ми припинили там будівництво. Замовили ряд експертиз для того, щоб оштрафувати цього забудівника обов’язково. Ми вимагаємо, щоб повністю була проведена екологічна оцінка впливу на довколишнє середовище та щоб були чіткі висновки міністерства екології про те, що треба зробити, щоб не пошкодити водний баланс у тому районі”, — сказав Марцінків.

Також він додав, що “дуже активно працює комісія”, яку очолює його перша заступниця Вікторія Сусаніна. Комісію створили, щоб “вплинути на цього забудівника” і щоб шкода на джерельні води була мінімізована.

Що відомо про забруднення джерела поблизу міського озера

У вересні 2025 року еколог, інженер-геолог Михайло Микицей повідомив про можливе забруднення джерела поблизу міського озера у Франківську через будівельні роботи, які проводить неподалік компанія “Вертикаль”. Чоловік побачив, що котлован на будівельному майданчику наповнюється підземними водами, які живлять джерело біля каплички.

У воді, відібраній у цій водоймі, виявили кишкову паличку. Проби взяли 3 жовтня, результати отримали 7 жовтня.

В управлінні екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної військової адміністрації повідомили, що оцінку впливу на довкілля під час будівництва на цій ділянці не проводили. 7 жовтня цю інформацію підтвердили й у Міністерстві економіки, довкілля і сільського господарства.