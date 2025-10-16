На Прикарпатті виявили нові форми торгівлі людьми — поліція закликає громадян бути пильними

В Україні зростає кількість злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми. За дев’ять місяців цього року зафіксовано 132 факти таких злочинів. Це майже удвічі більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це сьогодні, 16 жовтня, в Івано-Франківську під час презентації фільму про жертв торгівлі людьми “Крихке життя” повідомив начальник відділу міграційної поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Юрій Вартсаба.

“Наш відділ займається протидією торгівлі людьми, виявленням цих злочинів і притягненням до відповідальності осіб, які цим займаються», — зазначив він.

Нові способи експлуатації

За словами Вартсаби, на Прикарпатті цьогоріч внесено відомості щодо двох фактів торгівлі людьми, а трьом особам повідомлено про підозру. Один із випадків стосується сексуальної експлуатації українок за кордоном, коли дівчат вивозили до східних країн для заняття проституцією. Інший — новітня форма торгівлі людьми, пов’язана з примусовими шлюбами з жінками з інвалідністю, щоб чоловіки призовного віку могли виїхати за кордон, уникаючи мобілізації.

“Найпоширенішими залишаються трудова експлуатація, сексуальна експлуатація — переважно за кордоном, а також примушування до жебрацтва”, — повідомив начальник відділу.

Кіберзлочини та експлуатація дітей

Правоохоронець також звернув увагу на поширення кіберзлочинів сексуального характеру, коли зловмисники шантажують потерпілих інтимними фото, змушуючи їх до певних дій. Вартсаба навів приклад нещодавньої операції, проведеної спільно з поліцією Польщі:

“Минулого тижня у Києві було затримано громадянина Польщі, який використовував малолітніх дітей в Україні для створення порноконтенту з подальшим розповсюдженням. Часто такі відео виготовляються не добровільно, а під примусом чи шантажем”.

Проблема залишається прихованою

Попри зростання кількості виявлених випадків, реальна кількість жертв набагато більша, вважає поліцейський.

“Торгівля людьми — це прихований злочин. Не всі постраждалі усвідомлюють, що стали жертвами, або ж бояться осуду”, — пояснює Вартсаба.

Як розпізнати небезпеку

Начальник міграційної поліції радить звертати увагу на підозріло вигідні пропозиції роботи за кордоном чи сумнівні угоди про супровід.

“Згода жертви на певні дії не виключає факту торгівлі людьми. Якщо особу експлуатують або отримують з цього прибуток — це вже злочин”, — наголосив правоохоронець.

Поліція закликає громадян не залишатися байдужими та повідомляти про підозрілі факти експлуатації до правоохоронних органів або на національну “гарячу лінію” з протидії торгівлі людьми.