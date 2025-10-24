Перемога в конкурентній боротьбі: українці везуть нагороди додому

У Лондоні відбувся фінал престижної премії у сфері нерухомості European Property Awards, де визначили найкращих забудовників Європи. Це один із найавторитетніших конкурсів у галузі, що входить до глобальної програми International Property Awards.

Серед переможців – українська компанія blago

Вона не просто здобула перемогу одразу у двох ключових номінаціях, але й отримала за них найвищу відзнаку “5 зірок”. Йдеться про «Найкращий масштабний житловий проєкт» та «Найкращий генеральний план».

На конкурс компанія представила свій інноваційний житловий комплекс City by blago, який журі високо оцінило за архітектурну якість, інтеграцію у міське середовище та відповідність європейським стандартам.

«Ми свідомо обрали найважчі номінації, щоб отримати неупереджену оцінку європейських експертів», — розповів телефоном з Лондона головний архітектор blago Мар'ян Андрухів. — «Журі аналізувало наш проєкт на основі європейських, а не українських стандартів. І в цьому його цінність».

Минулого року blago також брала участь у конкурсі й привезла до України чотири нагороди.

Довідка

European Property Awards — європейська частина міжнародної програми International Property Awards, що від 1993 року відзначає найкращі архітектурні, дизайнерські та девелоперські проєкти у дев’яти регіонах світу.

Журі премії складається з понад 100 незалежних експертів у сфері архітектури, дизайну й нерухомості. Отримання відзнаки вважається міжнародним знаком якості та професійного визнання у галузі.