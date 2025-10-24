Суд продовжив домашній арешт псевдоволонтеру з Калуша Віталію Хемичу

Домашній арешт Віталію Хемичу, уродженцю Калуша, обвинуваченому у шахрайстві та легалізації (відмиванні) коштів, отриманих злочинним шляхом, продовжили до 15 грудня 2025 року.

Про це пише “Галка” з посиланням на ухвалу суду.

Як ідеться в ухвалі Шевченківського районного суду міста Харкова, до цього часу Хемичу заборонено залишати палату реабілітаційного центру в Одесі — ТОВ “Центр відновної медицини та рухової реабілітації «Пространство движения»” на вулиці Недєліна.

Прокурор просив продовжити строк запобіжного заходу, оскільки існують ризики, що обвинувачений може переховуватися від суду, впливати на свідків або знову вчинити злочин. Сам Хемич і його захисник не заперечували проти продовження арешту.

Суд врахував, що ризики, передбачені статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України, не зменшились, тож ухвалив залишити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Хемич зобов’язаний залишатися у приміщенні медзакладу, де проходить реабілітацію, та не має права залишати його без дозволу, окрім випадків, пов’язаних із лікуванням або повітряною тривогою.

Нагадаємо, наприкінці 2022 спалахнув скандал, – Віталій Хемич взяв у військових гроші, щоб придбати дрон, але ні дрона, ні грошей так і не отримали. Згодом виявилося, що чоловік обдурив понад десяток людей на понад мільйон гривень. Проти чоловіка відкрили кримінальну справу, яку розглядали у суді. Втім, суд зупинив провадження до звільнення його з військової служби, бо він мобілізувався у ЗСУ.