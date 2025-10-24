Як поповнити Лайф з картки без комісії

Поповнення мобільного рахунку Лайф можна виконати швидко та зручно через мобільний застосунок ПУМБ. Цей спосіб дозволяє здійснювати оплату в будь-який час, не відвідуючи термінал або сайт оператора. Процес займає лише кілька хвилин і не потребує додаткових комісій.



Зручність онлайн-оплати рахунку Lifecell https://www.pumb.ua/popovnyty-mobilniy-rahunok-lifecell робить користування послугами мобільного оператора ще простішим і надійнішим.

Покрокова інструкція з поповнення рахунку Лайф

Щоб поповнити Лайф з картки, достатньо виконати кілька простих кроків у застосунку.

Після входу до профілю потрібно:

запустити на смартфоні мобільний застосунок ПУМБ, якщо він ще не встановлений, то завантажте його на сторінці https://www.pumb.ua/pumbonline;

на головному екрані в розділі «Платежі» вибрати «Поповнення мобільного»;

у першому полі ввести номер телефону, скориставшись вкладками «Мій номер» або «Шаблони», щоб не вводити його вручну;

вибрати картку, з якої будуть списані кошти, та зазначити потрібну суму;

підтвердити платіж.

Якщо під час введення номера сталася помилка, цілодобова служба підтримки ПУМБ допоможе вирішити ситуацію. Зателефонувати можна за номерами +38 044 290 7 290, +38 096 290 7 290 (Київстар), +38 050 290 7 290 (Vodafone Україна) або +38 093 290 7 290 (lifecell).

Автопоповнення рахунку Лайф

Для тих, хто хоче уникнути регулярного контролю за оплатою мобільного зв’язку, у ПУМБ доступна функція автопоповнення рахунку. Вона дозволяє не турбуватися про щомісячні платежі — система все зробить автоматично.

Серед головних переваг автооплати:

резервування коштів, які використовуються лише для сплати тарифу;

попереднє списання суми — за день до оплати пакета послуг;

можливість lifecell поповнити без комісії;

автоматичне оновлення налаштувань автооплати у разі зміни тарифу чи вартості послуг.

Щоб налаштувати автоматичну оплату, достатньо зробити кілька дій у застосунку:

відкрити мобільний застосунок ПУМБ;

перейти до розділу «Поповнення мобільного»;

вибрати «Створити автоплатіж»;

або знайти попередній платіж «Лайфсел поповнення номеру» в розділі «Історія платежів» та обрати «Створити автоплатіж»;

визначити картку та вказати додаткову суму поповнення (за бажанням);

зберегти налаштування.

Після цього рахунок Лайфсел поповнюватиметься автоматично — з картки без комісії, у зазначений час і на обрану суму.

Детальніше про іншу сервіси банку можна дізнатися на https://www.pumb.ua/.