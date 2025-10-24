ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Як поповнити Лайф з картки без комісії

Автор: Оксана Марушкевич
Жінка тримає смартфон у кафе
Поповнення мобільного рахунку Лайф можна виконати швидко та зручно через мобільний застосунок ПУМБ. Цей спосіб дозволяє здійснювати оплату в будь-який час, не відвідуючи термінал або сайт оператора. Процес займає лише кілька хвилин і не потребує додаткових комісій.


Зручність онлайн-оплати рахунку Lifecell https://www.pumb.ua/popovnyty-mobilniy-rahunok-lifecell робить користування послугами мобільного оператора ще простішим і надійнішим.

Покрокова інструкція з поповнення рахунку Лайф

Щоб поповнити Лайф з картки, достатньо виконати кілька простих кроків у застосунку.
Після входу до профілю потрібно:

  • запустити на смартфоні мобільний застосунок ПУМБ, якщо він ще не встановлений, то завантажте його на сторінці https://www.pumb.ua/pumbonline;
  • на головному екрані в розділі «Платежі» вибрати «Поповнення мобільного»;
  • у першому полі ввести номер телефону, скориставшись вкладками «Мій номер» або «Шаблони», щоб не вводити його вручну;
  • вибрати картку, з якої будуть списані кошти, та зазначити потрібну суму;
  • підтвердити платіж.

Якщо під час введення номера сталася помилка, цілодобова служба підтримки ПУМБ допоможе вирішити ситуацію. Зателефонувати можна за номерами +38 044 290 7 290, +38 096 290 7 290 (Київстар), +38 050 290 7 290 (Vodafone Україна) або +38 093 290 7 290 (lifecell).

Автопоповнення рахунку Лайф

Для тих, хто хоче уникнути регулярного контролю за оплатою мобільного зв’язку, у ПУМБ доступна функція автопоповнення рахунку. Вона дозволяє не турбуватися про щомісячні платежі — система все зробить автоматично.
Серед головних переваг автооплати:

  • резервування коштів, які використовуються лише для сплати тарифу;
  • попереднє списання суми — за день до оплати пакета послуг;
  • можливість lifecell поповнити без комісії;
  • автоматичне оновлення налаштувань автооплати у разі зміни тарифу чи вартості послуг.

Щоб налаштувати автоматичну оплату, достатньо зробити кілька дій у застосунку:

  • відкрити мобільний застосунок ПУМБ;
  • перейти до розділу «Поповнення мобільного»;
  • вибрати «Створити автоплатіж»;
  • або знайти попередній платіж «Лайфсел поповнення номеру» в розділі «Історія платежів» та обрати «Створити автоплатіж»;
  • визначити картку та вказати додаткову суму поповнення (за бажанням);
  • зберегти налаштування.

Після цього рахунок Лайфсел поповнюватиметься автоматично — з картки без комісії, у зазначений час і на обрану суму.

Детальніше про іншу сервіси банку можна дізнатися на https://www.pumb.ua/.

