ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Івано-Франківську провели виставку автомобілів та мотоциклів ФОТОРЕПОРТАЖ
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Івано-Франківську провели виставку автомобілів та мотоциклів ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Петро Якимчук
24/08/2025 16:28
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

24 серпня на День незалежності біля пам’ятника Івана Франка провели виставку для авто та мотолюбителів.

Кольорові автомобілі на площі міста, люди навколо.
Автомобільна виставка біля драмтеатру

Сьогодні в Івано-Франківську біля драмтеатру можна було побачити різноманітну автомобільну та мототехніку. На виставці були представленні як ретрокари так і сучасні автівки, пише інформаційний ресурс Правда ІФ

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24
Ретро автомобіль з кольоровими малюнками на вулиці
Вінтажні авто з українським прапором на виставці.
Військовий джип, люди поруч у місті.
Зелений автомобіль ЗАЗ з українським прапором і знаками.
Класичний білий автомобіль на міській площі України.
Парковка з мотоциклами на вулиці, місто влітку.
Виставка мотоциклів на вулиці, люди поруч
Автомобілі BMW на міській вулиці.
Червоний автомобіль BMW біля групи людей, вулиця.
Фіолетовий спортивний автомобіль на вулиці міста
Зелений тюнінгований автомобіль із відчиненими дверима
Автомобілі на вулиці біля будівлі і пам'ятника.
Помаранчевий автомобіль на вулиці біля людей

Франківці могли розглянути різноманітні мотоцикли та поспілкуватися з водіями, зазирнути під капоти автомобілів.

Перевірка автомобільних двигунів на виставці у місті.
Чорні автомобілі Mercedes на парковці біля пам'ятника.
Мотоцикли припарковані на вулиці міста
Мотоцикли припарковані на вулиці біля людей.
Мотоциклісти спілкуються біля своїх байків на вулиці
Мотоцикли з колясками біля фонтану на площі.
Люди на площі біля мотоциклів із колясками.
Мотоциклісти обіймаються біля мотоциклів на вулиці
Чоловік біля колекції ретро-мотоциклів на виставці
Автомобілі на площі зібрали натовп людей.

СХОЖІ НОВИНИ