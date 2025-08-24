У Івано-Франківську провели виставку автомобілів та мотоциклів ФОТОРЕПОРТАЖ

24 серпня на День незалежності біля пам’ятника Івана Франка провели виставку для авто та мотолюбителів.

Автомобільна виставка біля драмтеатру

Сьогодні в Івано-Франківську біля драмтеатру можна було побачити різноманітну автомобільну та мототехніку. На виставці були представленні як ретрокари так і сучасні автівки, пише інформаційний ресурс Правда ІФ

Франківці могли розглянути різноманітні мотоцикли та поспілкуватися з водіями, зазирнути під капоти автомобілів.