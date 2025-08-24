ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Івано-Франківську вшанували полеглих захисників України ФОТОРЕПОРТАЖ
У Івано-Франківську вшанували полеглих захисників України ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Петро Якимчук
24/08/2025 16:07
24 серпня в День незалежності України у Меморіальному сквері в Івано-Франківську провели молебень за полеглими вояками в російсько-українській війні, пише Правда ІФ

Релігійна процесія у парку
Молебень за полеглими воїнами у Меморіальному сквері в День незалежності

Пам’ятний захід зібрав у спільній молитві керівництво міста, духовенство, родичів полеглих військовослужбовців, громадськість міста. Під звуки дзвону хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять усіх тих, хто поклав своє життя за Батьківщину. Після цього відбулася поминальна панахида.

Пам'ятник із солдатами і прапорами на задньому плані.
Люди зібралися на вуличному заході, сидять на стільцях.
Священники на вулиці під час церемонії
Військовий оркестр виконує марш, прапори України
Український військовий біля прапорів та дзвона
Український військовий у камуфляжі з автоматом
Захід в пам'ять про полеглих героїв України.
Група людей на відкритому повітрі подія
Люди на вулиці під час пам'ятного заходу
Люди у вишиванках на вулиці
Люди на заході у військовій формі та костюмі.
Люди на меморіальному заході біля пам'ятника.
Українські солдати шикуються на вулиці.
Військовий біля дзвону і прапора в парку

Під час заходу родичам полеглих воїнів передали відзнаки “Почесний громадянин міста” та “За честь і звитягу” посмертно, як знак вдячності за їх безсмертний подвиг та як знак єдності та підтримки.

Вшанування пам'яті під час церемонії в Україні.
Церемонія покладання квітів до пам'ятника в Україні.
Вшанування пам'яті загиблих військових на цвинтарі.
Чоловік виступає з промовою на вулиці.
Церемонія вшанування в Україні з меморіалом та людьми.
Люди на церемонії перед меморіальною стіною
Урочиста церемонія вручення нагород з квітами
Натовп людей на події в парку.
Люди зібрались на вулиці під деревами.
Люди на вуличному заході з промовою
Церемонія нагородження, люди отримують медалі.
Жінки на мітингу з прапорами України на фоні.
Церковна процесія на вулиці з людьми в тлі.
Люди на масовому заході під відкритим небом.
Церемонія вшанування з медаллю і квіткою
Урочистий захід з синьо-жовтими прапорами на задньому плані.
Люди на вулиці під час події з прапорами.
Церемонія нагородження жінки медаллю
Сцена зять, похоронний похід людей на вулиці.
Люди на вулиці перед мікрофоном, прапори України.
Захід зібрав людей у міському парку, Україна.
Жінка з дитиною на міському заході
Церемонія нагородження медаллю жінки чоловіком у мантії.
Вручення нагороди на церемонії вшанування пам'яті.
Церемонія нагородження під відкритим небом
Чоловік з квіткою на меморіальному заході
Нагородні посвідчення з печатками на столі.

