У Івано-Франківську вшанували полеглих захисників України ФОТОРЕПОРТАЖ

24 серпня в День незалежності України у Меморіальному сквері в Івано-Франківську провели молебень за полеглими вояками в російсько-українській війні, пише Правда ІФ

Пам’ятний захід зібрав у спільній молитві керівництво міста, духовенство, родичів полеглих військовослужбовців, громадськість міста. Під звуки дзвону хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять усіх тих, хто поклав своє життя за Батьківщину. Після цього відбулася поминальна панахида.

Під час заходу родичам полеглих воїнів передали відзнаки “Почесний громадянин міста” та “За честь і звитягу” посмертно, як знак вдячності за їх безсмертний подвиг та як знак єдності та підтримки.