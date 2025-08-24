До Коломиї прямує траурний кортеж з тілом полеглого спецпризначенця Ігоря Мартинюка

Коломийська громада проведе в останню путь Ігоря Мартинюка.
Пише Правда.іф з посиланням на Богдана Станіславського.
Завтра, 25 серпня, до Коломиї прибуде скорботний кортеж з тілом захисника, капітана поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, спецпризначенця Ігоря Мартинюка.
Кортеж прибуде до Коломиї орієнтовно о 12 годині зі сторони Шепарівців. Він прослідує вулицям Карпатська, Грушевського та Кринична до церкви священномученика Йосафата. Тут о 18:00 відбудеться парастас.
Чин похорону розпочнеться у вівторок, 26 серпня, о 10 годині в церкві священномученика Йосафата.
Поховають Ігоря Мартинюка на Алеї Слави.