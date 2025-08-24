Благаю Господа, щоб замовк гуркіт зброї – Папа Лев XIV на День Незалежності України

Посланням, надісланим на ім’я Президента України, Папа Лев XIV привітав український народ з національним святом, запевняючи у своїх молитвах, особливо за поранених, за тих, хто втратив близьких і тих, хто залишився без домівок.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ

«З серцем, зболеним через насильство, яке спустошує вашу землю, звертаюся до Вас у цей день вашого національного свята», — пише Папа Лев XIV у вітальному посланні, надісланому на ім’я Президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України.

Святіший Отець запевняє у своїх молитвах «за народ України, який страждає від війни, — особливо за всіх поранених, за тих, хто втратив близьких, і за тих, хто залишився без домівок».

«Нехай же Сам Бог втішить їх, нехай зміцнить поранених і дарує вічний спочинок померлим», — підносить молитву Лев XIV, підкреслюючи, що також благає Господа, щоб Він «зворушив серця людей доброї волі, щоб гуркіт зброї замовк і поступився місцем діалогу, відкривши шлях до миру для добра всіх». «Ввіряю вашу країну Пресвятій Діві Марії, Цариці Миру», — завершує Папа.