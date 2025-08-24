Зеленський нагородив воєнного фотографа Руслана Ганущака з Івано-Франківська орденом «За заслуги» ІІІ ступеня посмертно

Сьогодні, під час урочистостей з нагоди відзначення Дня Незалежності України, Президент України Володимир Зеленський вручив дружині – воєнного фотографа, оператора та репортера Руслана Ганущака орден «За заслуги» ІІІ ступеня (посмертно).

Пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук.

“Він віддав своє життя, щоб світ бачив правду про боротьбу українського народу. Його мужність, професійність та відданість Україні стали прикладом для всіх нас.

Пам’ять про нього житиме вічно, а його внесок у нашу перемогу назавжди залишиться в історії України”, – зазначила посадовиця.