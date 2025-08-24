ГО «Захист держави» організувала в Івано-Франківську флешмоб «Дзеркало Незалежності»

Франківці мали змогу подивитися у символічне дзеркало й запитати себе: «Що я зробив для України?»

Пише Правда.іф.

23 серпня в Івано-Франківську відбувся всеукраїнський флешмоб «Дзеркало Незалежності», який організувала громадська організація «Захист Держави».

Подія стала частиною низки акцій, що проходять у різних містах України до Дня Незалежності.

У центрі міста, на вулиці Лесі Українки поруч зі сквером Руської трійці, була встановлена інсталяція у вигляді дзеркала. Кожен, хто підходив, бачив у ньому власне відображення і водночас отримував просте, але глибоке запитання: «Що я зробив для України?»

Організатори наголошують, що флешмоб мав на меті не лише створити символічний момент правди, а й нагадати: незалежність — це не формальність і не абстрактне поняття. Це щоденні дії людей на фронті й у тилу.

«Кожна людина може побачити ціну незалежності. Те, що ми відстоюємо, те, за що боремось. Ми всі маємо мати відповідальність і діяти. Бо якщо будемо діяти разом — нас ніхто ніколи не переможе», — відмітила керівниця Івано-Франківського осередку ГО «Захист держави» Оксана Криницька.

Під час заходу франківці могли зробити фото біля інсталяції та поширити його у соцмережах із хештегами #ДзеркалоНезалежності та #ЗахистДержави.

Кожен учасник також отримав символічний браслет із гаслом «Я обираю діяти».

«Я обираю діяти. Дякую всім, хто разом, хто не забуває, не переключається і не втрачає віру. Працюємо на перемогу», – відмітила учасниця акції, волонтерка, співзасновниця БО «Україна- мій дім» Ольга Гнатковська.

ГО «Захист Держави» наголошує: флешмоб покликаний ще раз підкреслити, що незалежність не дається раз і назавжди. Вона виборюється щодня — українськими військовими на передовій і громадянами у мирних містах.

«Я обираю діяти. Хто, як не ми? Разом — до перемоги», — цей слоган став фінальним меседжем події.