Заслуженій журналістці України з Франківщини Вікторії Плахті призначили довічну державну стипендію

Президент України Володимир Зеленський призначив довічну державну стипендію нашій землячці Вікторії Плахті — заслуженій журналістці України, відповідальному секретарю обласної організації Національної спілки журналістів України, координаторці Івано-Франківського Центру журналістської солідарності.
Про це повідомила Світлана Онищук Голова Івано-Франківської ОВА .
Це визнання її особистих заслуг у збереженні історії та пам’яті нашого народу.
Довічна державна стипендія в Україні — це щомісячна виплата громадянам за видатні заслуги у певних сферах, яка призначається довічно і не залежить від їхнього пенсійного доходу чи заробітку. Такі стипендії призначаються певним категоріям осіб.