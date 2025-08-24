Заслуженій журналістці України з Франківщини Вікторії Плахті призначили довічну державну стипендію

Президент України Володимир Зеленський призначив довічну державну стипендію нашій землячці Вікторії Плахті — заслуженій журналістці України, відповідальному секретарю обласної організації Національної спілки журналістів України, координаторці Івано-Франківського Центру журналістської солідарності.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомила Світлана Онищук Голова Івано-Франківської ОВА .

Це визнання її особистих заслуг у збереженні історії та пам’яті нашого народу.

Довічна державна стипендія в Україні — це щомісячна виплата громадянам за видатні заслуги у певних сферах, яка призначається довічно і не залежить від їхнього пенсійного доходу чи заробітку. Такі стипендії призначаються певним категоріям осіб.