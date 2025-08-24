Мирослава Тихого з Івано-Франківщини нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня

“Це нагорода не лише за його особисту відвагу, силу духу та стійкість, а й символ вдячності всієї держави кожному нашому Захиснику та Захисниці. Мирослав Васильович – приклад справжнього воїна, який щодня доводить, що любов до України сильніша за будь-які труднощі та загрози.

Ми горді, що в нашій громаді є такі люди – сильні, незламні та віддані своїй справі”, – йдеться у дописі мера.