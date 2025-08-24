ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Військові отримують нагороди за мужність і службу.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Мирослава Тихого з Івано-Франківщини нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Автор: Оксана Марушкевич
24/08/2025 12:53
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Заступника міського голови Калуша Мирослава Тихого нагородили високою державною відзнакою – орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Повідомляє Андрій Найда, передає Правда.іф.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

“Це нагорода не лише за його особисту відвагу, силу духу та стійкість, а й символ вдячності всієї держави кожному нашому Захиснику та Захисниці. Мирослав Васильович – приклад справжнього воїна, який щодня доводить, що любов до України сильніша за будь-які труднощі та загрози.

Ми горді, що в нашій громаді є такі люди – сильні, незламні та віддані своїй справі”, – йдеться у дописі мера.

Напередодні Дня Прапора та Дня Незалежності нагороду захиснику вручив Герой України, командувач ОТУ “Донецьк”, Генерал-майор Віктор Ніколюк.

“Це нагороди за роботу, у якій немає глядачів і аплодисментів. Є пил посадок, гуркіт вибухів і тиша після них. А за спиною в кожного бійця — наш стяг, який не потребує дат, щоб нагадувати, за що ми б’ємося”, – зазначають у 91 окремому протитанковому батальйоні, в якому проходить службу Мирослав Тихий.

СХОЖІ НОВИНИ