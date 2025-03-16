У Івано-Франківську хлопчик отруївся чадним газом

В обласному центрі Франківщини дитина постраждала від отруєння чадним газом.
Про це інформують в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда ІФ
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В суботу, 15 березня, у місті Івано-Франківську, через ймовірну несправність газової колонки, чадним газом отруїлася дитина 2018 року народження.
Хлопчика госпіталізували до лікарні.
“Чадний газ – невидима загроза! Він не має запаху, смаку чи кольору, але може стати смертельно небезпечним за лічені хвилини”, — йдеться у дописі.
Щоб уникнути трагедії:
- Перевіряйте справність газового обладнання.
- Забезпечте вентиляцію приміщень.
- Встановіть детектор чадного газу – він може врятувати життя.