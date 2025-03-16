Прикарпаття втратило захисника України Віталія Танасійчука

У наслідок гострої серцевої недостатності помер військовослужбовець Віталій Танасійчук.
Про це повідомив очільник Калуша Андрій Найда, передає Правда ІФ
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Сержант Віталій Танасійчук, 1975 р.н., захищав Україну з лютого 2023 року.
Служив інспектором прикордонної служби 1 категорії – начальником другої групи мінометів вогневого відділення другого відділу прикордонної служби четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування військової частини.
На превеликий жаль, Воїн помер 14 березня 2025 року внаслідок гострої серцевої недостатності в м. Калуш.
Висловлюємо щирі співчуття рідним померлого. Вічний спокій та світла пам’ять Віталієві Танасійчуку.
Прощання із сержантом відбудеться сьогодні, 16 березня, о 14:00 за адресою: Будинок панахиди церкви Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул.О.Тихого).