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Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати російських окупантів за минулу добу: Список
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Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати російських окупантів за минулу добу: Список

Автор: Петро Якимчук
16/03/2025 09:26
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Генштаб оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.25, передає правда ІФ

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 894240 (+1400) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10325 (+10) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21478 (+20) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 24561 (+78) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1317 (+2) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1104 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 29413 (+180),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 40684 (+113) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3777 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

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Орієнтовні втрати противника з 24.02.22 по 16.03.25.
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