На Богородчанщині провели в останню путь Героя Леоніда Ковтуна ФОТО

Поховали воїна в рідному селі Жураки

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Слово народу

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Війна, розв’язана російськими загарбниками, продовжує перемелювати людські долі і забирати життя.

Вкотре Богородчанська громада з болем у серці зустрічає Героя, який мужньо і сміливо боронив рідну землю і віддав життя за спокій та незалежність.

Учора, 15 березня, Леонід Ковтун повернувся до рідного дому.

Похорон Леоніда Ковтуна

Леонід проживав у Києві, звідки і вирушив захищати Батьківщину у складі 116-ї окремої механізованої бригади.

Військовий Леонід Ковтун

Сержант Леонід Ковтун був важко поранений під Купʼянськом у січні 2025 року. Після отриманого поранення, перебував на реабілітації у м. Київ. Однак, серце не витримало у відважного воїна і він помер у лікарні. Його останньою волею було бути похованим у рідному селі Жураки.