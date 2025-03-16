На Богородчанщині провели в останню путь Героя Леоніда Ковтуна ФОТО

Поховали воїна в рідному селі Жураки
Про це передає Правда ІФ з посиланням на Слово народу
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Леонід проживав у Києві, звідки і вирушив захищати Батьківщину у складі 116-ї окремої механізованої бригади.
Сержант Леонід Ковтун був важко поранений під Купʼянськом у січні 2025 року. Після отриманого поранення, перебував на реабілітації у м. Київ. Однак, серце не витримало у відважного воїна і він помер у лікарні. Його останньою волею було бути похованим у рідному селі Жураки.