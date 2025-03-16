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На Богородчанщині провели в останню путь Героя Леоніда Ковтуна ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Богородчанщині провели в останню путь Героя Леоніда Ковтуна ФОТО

Автор: Петро Якимчук
16/03/2025 08:20
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Поховали воїна в рідному селі Жураки

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Слово народу

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Війна, розв’язана російськими загарбниками, продовжує перемелювати людські долі і забирати життя.

Вкотре Богородчанська громада з болем у серці зустрічає Героя, який мужньо і сміливо боронив рідну землю і віддав життя за спокій та незалежність.

Учора, 15 березня, Леонід Ковтун повернувся до рідного дому.

Похорон Леоніда Ковтуна

Леонід проживав у Києві, звідки і вирушив захищати Батьківщину у складі 116-ї окремої механізованої бригади.

Військовий Леонід Ковтун

Сержант Леонід Ковтун був важко поранений під Купʼянськом у січні 2025 року. Після отриманого поранення, перебував на реабілітації у м. Київ. Однак, серце не витримало у відважного воїна і він помер у лікарні. Його останньою волею було бути похованим у рідному селі Жураки.

Люди з парасольками йдуть під дощем в парку.
Люди під парасолями стоять на вулиці
Люди з парасольками на заході на вулиці
Похоронна церемонія в українській церкві, труна з прапором.
Люди з прапорами біля церкви на вулиці
Військові несуть труну на церемонії під дощем.
Військові з прапором проводять церемонію на вулиці.
Люди під парасолями в парку біля пам'ятника
Військовий похорон з українським прапором, люди під парасолями.
Церемонія з прапорами та прапорцями в Україні.
Церемонія прощання у церкві з прапором України.
Священики з парасолями біля труни під прапором України.