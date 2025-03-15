Внаслідок важкого поранення помер прикарпатський військовий Леонід Ковтун

Скорботна звістка прийшла в Богородчанську громаду

Після отриманого поранення, перебуваючи на реабілітації у Києві, помер уродженець села Жураки, Ковтун Леонід Анатолійович, 1989 року народження.

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Про це повідомив Ростислав Заремба, передає правда ІФ

Леонід проживав у Києві, звідки і вирушив захищати Батьківщину у складі 116-ї окремої механізованої бригади.

Сержант Леонід Ковтун був важко поранений під Купʼянськом

У січні 2025 року, перебував на лікуванні,пізніше на реабілітації, але на жаль, його серце не витримало. Його останньою волею було бути похованим у рідному селі.

Тому уже сьогодні, 15 березня 2025 року о 14 годині на Алеї Героїв у Богородчанах відбудеться почесна зустріч та панахида, а опісля скорботний кортеж направиться до села Жураки, де сьогодні ж буде відправлено чин християнського похорону.

Прошу всіх прийти і належно вшанувати подвиг нашого воїна!